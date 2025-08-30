Orgullo cafayateño

Luján Guadalupe Yapura, de 15 años, se consagró finalista en la instancia provincial de atletismo en Capital y ahora llevará su talento a la instancia nacional en Mar del Plata en septiembre, representando a la provincia de Salta.
Desde el municipio de Cafayate: ¡Felicitaciones Luján por tu esfuerzo y dedicación! Todo Cafayate te acompaña en este gran desafío.
