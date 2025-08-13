Inauguración, muestra de partituras ilustradas

Con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura se inaugura en Cafayate la muestra El Cuchi en la colección CANCIÓN DE ESTAMPA, organizada la Fundación Legado Cuchi Leguizamón y la Escuela de Música de Cafayate.

Una colección única de canciones del Cuchi Leguizamón para celebrar su obra y su espíritu.

Se llevara a cabo el día 14 de agosto a hs. 19:30, en la Escuela Provincial de Música – Vicario Toscano 280, Cafayate.

Artistas invitados: Pablo Bustos · Dúo El Camino · Lautaro D’Amico · Federico Cosentino · Dúo Catacata · Campos · Ensamble de Aerófonos Andinos · Dúo Fabricio Dioli · Daniel D’Amico · Dúo Facundo Ponce · Guillermo Militello · Orquesta de Bandoneones Agustín Torres · Pareja de baile de la profesora de danza.

Acercate a descubrir esta muestra de partituras, donde la música se encuentra con el arte visual para rendir homenaje a uno de los grandes referentes de nuestra cultura.