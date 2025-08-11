Cafayate presente en el Meet Up Argentina

La intendente Rita Guevara participó en este importante encuentro que reúne a referentes y profesionales del turismo para generar vínculos, intercambiar experiencias y potenciar destinos.
Meet Up es una oportunidad estratégica para mostrar todo lo que Cafayate tiene para ofrecer, abrir nuevas puertas a la promoción y consolidar nuestra presencia en el mapa turístico nacional e internacional.
En este marco, se presentó oficialmente el Encuentro Nacional de Bodas de Destino, que se desarrollará en Salta y Cafayate, fortaleciendo nuestro posicionamiento como destino ideal para el romance y los grandes eventos.
Catamarca se presenta en Meet Up 2025, buscando potenciar el turismo de reuniones
Catamarca estará presente en Meet Up Argentina 2025, el evento más importante del turismo de reuniones del país.
En Santa María arrestan a un hombre requerido por la Justicia
La construcción del puente más largo de la provincia ya tiene un avance del 60%
Es el 12mo puente construido en la actual gestión de gobierno.