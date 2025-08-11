Cafayate presente en el Meet Up Argentina

La intendente Rita Guevara participó en este importante encuentro que reúne a referentes y profesionales del turismo para generar vínculos, intercambiar experiencias y potenciar destinos.

Meet Up es una oportunidad estratégica para mostrar todo lo que Cafayate tiene para ofrecer, abrir nuevas puertas a la promoción y consolidar nuestra presencia en el mapa turístico nacional e internacional.

En este marco, se presentó oficialmente el Encuentro Nacional de Bodas de Destino, que se desarrollará en Salta y Cafayate, fortaleciendo nuestro posicionamiento como destino ideal para el romance y los grandes eventos.