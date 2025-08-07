Gestiones por obras pendientes en Cafayate

La Intendente Rita Guevara se reunió con el Dr. Martín Plaza, responsable de la Casa de Salta en Buenos Aires, para avanzar en gestiones vinculadas a obras fundamentales que fueron iniciadas con fondos nacionales y quedaron inconclusas:

. Plaza y Zoom para Adultos Mayores

. Planta depuradora

. Escuela de Educación Especial

Durante el encuentro se repasaron los expedientes de cada proyecto, con el objetivo de reactivar su ejecución.

Desde el Municipio se insiste por todos los caminos posibles, con la firme convicción de avanzar en las soluciones que Cafayate necesita.