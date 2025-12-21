Siniestro vial fatal en Belén

En la madrugada de hoy, a las 04:45, en la Ruta Nacional N° 40, inmediaciones al Aeródromo de la localidad de Londres, Departamento Belén, se registró un siniestro vial fatal.

Gilberto Orlando Santillán (67), circulaba en una camioneta Toyota Hilux, dominio NIU-125, de color gris oscuro, y por razones que se tratan de establecer, perdió el control del rodado y chocó contra un árbol existente en la zona.

Producto del siniestro, el sexagenario sufrió lesiones de consideración, por lo que fue asistido por facultativos médicos del Nosocomio Zonal y luego derivado al Hospital “Dr. Segundo Enrique Muñiz” de la Ciudad de Belén, donde horas después perdió la vida a raíz de las graves lesiones sufridas, por lo que finalmente efectivos de la Comisaría de Londres labraron las actuaciones correspondientes, bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.