Cerró con éxito el Programa Acompañantes Comunitarias contra las Violencias

El Programa "Acompañantes Comunitarias contra las Violencias" cerró el año con la participación de 70 referentes sociales de los centros vecinales Mi Jardín, Los Ceibos, Santa Marta y San Antonio Sur.

El Programa, ejecutado a través de un convenio entre el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, y el Ministerio de Desarrollo Social, promueve una dinámica de fortalecimiento del tejido social, estableciendo una alianza entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, en un proceso de acompañamiento comunitario a través de talleres de sensibilización para la prevención y erradicación de las violencias en general y por motivos de género y diversidad, en particular.

Durante 2025 el objetivo estuvo orientado a capacitar al recurso humano de comedores, merenderos y centros vecinales de la ciudad Capital; y usuarias/os de los mismos, en las temáticas de prevención, contención y erradicación de las violencias en general y de las violencias por motivos de género en particular.

Durante el acto, llevado a cabo en el Centro Vecinal Los Ceibos, referentes de los espacios comunitarios coincidieron en la necesidad de seguir trabajando durante el 2026 para conformar una Red Provincial de Acompañantes Comunitarias contra las violencias.

En esta oportunidad, acompañaron la entrega de certificados de reconocimiento, el secretario de Asuntos Institucionales, Hugo Silva; la directora Provincial de Mujeres, Género y Diversidad, Belky Pennise Zavaley; la directora de Programas Alimentarios, Celeste Rivera; el concejal Matías Funes; las presidentas de los centros vecinales Miriam Fregenal, Lucrecia Zalazar y Claudia Numbela; y comunidad en general.