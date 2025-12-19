Cerró con éxito el Programa Acompañantes Comunitarias contra las ViolenciasSociedad19 de diciembre de 2025Redaccion
El Programa "Acompañantes Comunitarias contra las Violencias" cerró el año con la participación de 70 referentes sociales de los centros vecinales Mi Jardín, Los Ceibos, Santa Marta y San Antonio Sur.
El Programa, ejecutado a través de un convenio entre el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, y el Ministerio de Desarrollo Social, promueve una dinámica de fortalecimiento del tejido social, estableciendo una alianza entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, en un proceso de acompañamiento comunitario a través de talleres de sensibilización para la prevención y erradicación de las violencias en general y por motivos de género y diversidad, en particular.
Durante 2025 el objetivo estuvo orientado a capacitar al recurso humano de comedores, merenderos y centros vecinales de la ciudad Capital; y usuarias/os de los mismos, en las temáticas de prevención, contención y erradicación de las violencias en general y de las violencias por motivos de género en particular.
Durante el acto, llevado a cabo en el Centro Vecinal Los Ceibos, referentes de los espacios comunitarios coincidieron en la necesidad de seguir trabajando durante el 2026 para conformar una Red Provincial de Acompañantes Comunitarias contra las violencias.
En esta oportunidad, acompañaron la entrega de certificados de reconocimiento, el secretario de Asuntos Institucionales, Hugo Silva; la directora Provincial de Mujeres, Género y Diversidad, Belky Pennise Zavaley; la directora de Programas Alimentarios, Celeste Rivera; el concejal Matías Funes; las presidentas de los centros vecinales Miriam Fregenal, Lucrecia Zalazar y Claudia Numbela; y comunidad en general.
Cerró con éxito el Programa Acompañantes Comunitarias contra las Violencias
Una moto fue secuestrada en Santa María
OSEP optimiza su app y suma un historial de compra de medicamentos
El municipio de Santa María recibió una pala cargadora
Egresó la nueva promoción de oficiales ayudantes y subadjutores de la Policía
90 cadetes fueron promovidos a la jerarquía de oficiales ayudantes y oficiales subadjutores ayudantes del Servicio Penitenciario Provincial.
Cirugías inéditas, prevención y más infraestructura fortalecen al Hospital San Juan Bautista
Formación especializada para fortalecer el sector textil
Feria Navideña en el Patio en Catamarca
Catamarca fortalece su perfil exportador en trabajo conjunto con ARCA
El director ejecutivo de ARCA (ex AFIP), quien visitó Catamarca con el objetivo de profundizar la vinculación institucional y conocer de primera mano la realidad de las empresas productivas de la provincia.
Asueto administrativo los días 24 y 31 de diciembre en la Administración Pública
La ministra Roldán dispuso el reintegro del canon a los expositores de la Feria del Patio
En la 2da edición de la Feria del Patio, fue suspensión la última jornada, ocasionada por el fenómeno climático que afectó el norte de la capital provincial este domingo.