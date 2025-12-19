Una moto fue secuestrada en Santa María

El miercoles 17 de diciembre, a las 12:55, personal de la Comisaría Departamental Santa María materializó un allanamiento en la localidad de Loro Huasi, de ese Departamento, donde secuestró una motocicleta 110 cc., que presentaba aparentes adulteraciones.

Por lo acontecido, el rodado fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a adoptar.