Una moto fue secuestrada en Santa María

El miercoles 17 de diciembre, a las 12:55, personal de la Comisaría Departamental Santa María materializó un allanamiento en la localidad de Loro Huasi, de ese Departamento, donde secuestró una motocicleta 110 cc., que presentaba aparentes adulteraciones.
Por lo acontecido, el rodado fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a adoptar.
Cerró con éxito el Programa Acompañantes Comunitarias contra las Violencias
OSEP optimiza su app y suma un historial de compra de medicamentos
El municipio de Santa María recibió una pala cargadora
Egresó la nueva promoción de oficiales ayudantes y subadjutores de la Policía
90 cadetes fueron promovidos a la jerarquía de oficiales ayudantes y oficiales subadjutores ayudantes del Servicio Penitenciario Provincial.
Cirugías inéditas, prevención y más infraestructura fortalecen al Hospital San Juan Bautista
Formación especializada para fortalecer el sector textil
Feria Navideña en el Patio en Catamarca
Catamarca fortalece su perfil exportador en trabajo conjunto con ARCA
El director ejecutivo de ARCA (ex AFIP), quien visitó Catamarca con el objetivo de profundizar la vinculación institucional y conocer de primera mano la realidad de las empresas productivas de la provincia.
Asueto administrativo los días 24 y 31 de diciembre en la Administración Pública
La ministra Roldán dispuso el reintegro del canon a los expositores de la Feria del Patio
En la 2da edición de la Feria del Patio, fue suspensión la última jornada, ocasionada por el fenómeno climático que afectó el norte de la capital provincial este domingo.