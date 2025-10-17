5° Operativo de Descacharrado, en Cafayate

El operativo se llevara a cabo el dia Miércoles 22 de octubre de 14 a 18 hs. en los Barrios Socorro I y II.

El equipo municipal continúa trabajando para prevenir el dengue

Desde el municipio piden colaborar acercando a las esquinas los objetos en desuso que puedan acumular agua: botellas, tachos, cubiertas, baldes u otros.

Sin criaderos, no hay mosquito.