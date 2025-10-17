5° Operativo de Descacharrado, en Cafayate

Cafayate17 de octubre de 2025
FB_IMG_1760704545276

 El operativo se llevara a cabo el dia Miércoles 22 de octubre de  14 a 18 hs. en los  Barrios Socorro I y II.

El equipo municipal continúa trabajando para prevenir el dengue

Desde el municipio  piden colaborar acercando a las esquinas los objetos en desuso que puedan acumular agua: botellas, tachos, cubiertas, baldes u otros.

 Sin criaderos, no hay mosquito.

