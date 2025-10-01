Cronograma de Garrafa Federal – Octubre 2025

Desde el municipio de Cafayate siguen acercando el beneficio a los barrios de Cafayate para que las familias puedan acceder a la garrafa a precios accesibles.
Consultá el día, horario y lugar más cercano a tu domicilio y aprovechá este servicio.
10 kg $15.500 | 15 kg $29.500
Municipalidad de Cafayate, más cerca tuyo.
El encuentro permitió a los líderes comunitarios expresar sus inquietudes y presentar proyectos destinados a mejorar la calidad de vida en sus respectivas localidades.
Pago para la Administración Pública, docentes, personal de Salud y Seguridad
Los haberes serán percibidos con el 3,8% de incremento salarial, a lo que se sumará la primera de las tres cuotas mensuales de $40.000 del bono especial.
Catamarca y Francia consolidan la cooperación para preparar a recursos humanos en áreas estratégicas
Esta alianza busca preparar a los recursos humanos en áreas estratégicas para el desarrollo productivo de la provincia.