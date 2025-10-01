Cronograma de Garrafa Federal – Octubre 2025

Desde el municipio de Cafayate siguen acercando el beneficio a los barrios de Cafayate para que las familias puedan acceder a la garrafa a precios accesibles.

Consultá el día, horario y lugar más cercano a tu domicilio y aprovechá este servicio.

10 kg $15.500 | 15 kg $29.500

Municipalidad de Cafayate, más cerca tuyo.