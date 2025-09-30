Taller de Encapsulado en Resina – Full Llaveros en Cafayate

Este 4 y 5 de octubre viví la experiencia del Taller de Encapsulado en Resina – Full Llaveros en el C.I.C. Parque de la Familia.

Cupos limitados y materiales incluidos.

Horarios:

Sábado desde las 19:00 h

Domingo de 09:00 a 12:00 h y de 14:00 a 19:00 h

Lo mejor: te vas a llevar tus trabajos terminados y un kit con molde de abecedario, resina y glitters para seguir creando en casa.

Inversión: $60.000

Inscripciones: 387-6323686 / 387-5091364

Una oportunidad única para aprender, crear y desplegar toda tu creatividad.