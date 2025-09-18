¡Sumate a la Maratón Nacional de Lectura 2025!
RedaccionCafayate18 de septiembre de 2025
Este año celebramos a los grandes antagonistas de la literatura: del Lobo Feroz a Lord Voldemort.
En Cafayate podés participar con lecturas abiertas en:
- Biblioteca Pública Dr. Nicolás Avellaneda (Edificio municipal)
- Biblioteca Popular Cafayateña (Vicario Toscano N° 250)
Del lunes 22 al viernes 26 de septiembre en los horarios: 09:00 a 12:00 y 17:00 a 21:00
Para inscribirte a leer contacta a los coordinadores: Mario Romero 3815476838 / Isabel Torres 3868400899.
