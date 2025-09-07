Septiembre Cultural en Cafayate

Durante todo el mes vas a poder disfrutar de una agenda con música, muestras, talleres y encuentros artísticos en distintos rincones de la ciudad.
Desde conciertos íntimos hasta celebraciones al aire libre, cada propuesta invita a descubrir el talento local e internacional en un entorno único como Cafayate .
Mirá el calendario y sumate a vivir un mes diferente.
Un hombre resultó lesionado en un siniestro vial
Cafayate convoca a Titulares del Se.P.P.T.U.M
Conversatorio sobre de los derechos de la salud _Cafayate_
Con gran alegría celebramos el Día del Niño en Cafayate
Importante obra eléctrica en Falda Grande -Cafayate-
Trabajos de Bacheo en Calle Arnaldo Etchart y Calchaquí -Cafayate-
Orgullo cafayateño
¡Se acerca la primavera a Cafayate!
Se encuentra abiertas las inscripciones, para el Desfile de Primavera en Cafayate.
¡Se viene el gran Festejo del Día del Niño en Cafayate!
Defensa del Consumidor de Cafayate
Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental de la Urbanización en Cafayate
Catamarca, entre los 10 destinos nacionales más elegidos del Travel Sale 2025
Travel Sale informó que un 63% de las ventas concretadas fueron para destinos nacionales y que, en ese ranking, Catamarca se ubicó en el puesto Nº 9.
Tras operativos de control vehicular, personal policial secuestró motocicletas y arrestó a dos personas
Proyecto Kachi: Lake Resources afianza su expansión en la Puna catamarqueña
El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión estratégica. En la reunión se dialogó sobre el estado del Informe de Impacto Ambiental y se evaluaron alternativas energéticas para garantizar que el emprendimiento se desarrolle bajo estándares de sustentabilidad.