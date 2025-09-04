Cafayate convoca a Titulares del Se.P.P.T.U.M

Se convoca a Titulares del Se.P.P.T.U.M. a retirar la Tarjeta Identificatoria que deberá ser expuesta en los taxis y remises.
Esta medida se da en el marco de reuniones entre Municipio y la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante por pedido de informe del Servicio Público de Pasajeros de Transporte Unificado Municipal (Se.P.P.T.U.M.).
Como consecuencia de ello, se solicitó dar cumplimiento al Artículo 8 de la Ordenanza 23/16 que regula el servicio, en el que se especifica la obligación de contar con una Tarjeta Identificatoria en los vehículos habilitados.
Los Titulares deben pasar a retirar por:
- Recaudación Fiscal - edificio municipal -
- Lunes a viernes
- 7:30 a 12:30 h
La Tarjeta Identificatoria la poseerán remises y taxis vigentes. Se realizarán controles para verificar.
En la Tarjeta Identificatoria, los usuarios encontrarán:
- Foto y nombre de propietario de la licencia y chofer habilitado
- Tarifas vigentes en QR
- Registro de licencias y choferes
- Información de dominio
- Derechos y obligaciones del usuario
- Información para denuncias
