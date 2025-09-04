Cafayate convoca a Titulares del Se.P.P.T.U.M

Se convoca a Titulares del Se.P.P.T.U.M. a retirar la Tarjeta Identificatoria que deberá ser expuesta en los taxis y remises.

Esta medida se da en el marco de reuniones entre Municipio y la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante por pedido de informe del Servicio Público de Pasajeros de Transporte Unificado Municipal (Se.P.P.T.U.M.).

Como consecuencia de ello, se solicitó dar cumplimiento al Artículo 8 de la Ordenanza 23/16 que regula el servicio, en el que se especifica la obligación de contar con una Tarjeta Identificatoria en los vehículos habilitados.



Los Titulares deben pasar a retirar por:

Recaudación Fiscal - edificio municipal -

Lunes a viernes

7:30 a 12:30 h

La Tarjeta Identificatoria la poseerán remises y taxis vigentes. Se realizarán controles para verificar.

En la Tarjeta Identificatoria, los usuarios encontrarán:

- Foto y nombre de propietario de la licencia y chofer habilitado

- Tarifas vigentes en QR

- Registro de licencias y choferes

- Información de dominio

- Derechos y obligaciones del usuario

- Información para denuncias