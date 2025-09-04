Cafayate convoca a Titulares del Se.P.P.T.U.M

Se convoca a Titulares del Se.P.P.T.U.M. a retirar la Tarjeta Identificatoria que deberá ser expuesta en los taxis y remises.
Esta medida se da en el marco de reuniones entre Municipio y la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante por pedido de informe del Servicio Público de Pasajeros de Transporte Unificado Municipal (Se.P.P.T.U.M.).

Como consecuencia de ello, se solicitó dar cumplimiento al Artículo 8 de la Ordenanza 23/16 que regula el servicio, en el que se especifica la obligación de contar con una Tarjeta Identificatoria en los vehículos habilitados.


Los Titulares deben pasar a retirar por:

  •  Recaudación Fiscal - edificio municipal -
  •  Lunes a viernes
  •  7:30 a 12:30 h

La Tarjeta Identificatoria la poseerán remises y taxis vigentes. Se realizarán controles para verificar.
  En la Tarjeta Identificatoria, los usuarios encontrarán:

- Foto y nombre de propietario de la licencia y chofer habilitado
- Tarifas vigentes en QR
- Registro de licencias y choferes
- Información de dominio
- Derechos y obligaciones del usuario
- Información para denuncias

