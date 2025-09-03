Conversatorio sobre de los derechos de la salud _Cafayate_

Se llevara a cabo éste 6 de septiembre, de 11 a 13 hs, en el Hotel Los Sauces (Calle Calchaquí N°62) el Conversatorio sobre los Derechos de la Salud 2025.



Se tratarán temas vinculados a la protección de los derechos de la salud, discapacidad (CUD) y terapias de rehabilitación para niños con discapacidad, con la disertación de profesionales del derecho.

Cupos limitados.

Inscripciones al WhatsApp: 3868463838