Importante obra eléctrica en Falda Grande -Cafayate

El último jueves y viernes de agosto, el equipo de Obras Públicas de la Municipalidad de Cafayate, integrado por arquitectos y electricistas, emprendió junto a los guías Copa, Tila, Santula y Santos, un extenso viaje de más de 9 horas a pie y a caballo, con insumos eléctricos rumbo a Falda Grande.

Allí comenzó la primera jornada de intervención en la capilla, sus salones y baño, con el replanteo de la instalación eléctrica, la colocación de cableado subterráneo y la instalación de elementos de seguridad como la jabalina.

La segunda etapa de la obra eléctrica, realizada el día viernes concluyó con el tendido de cables, tanto en el tramo subterráneo como en paredes.

La Municipalidad de Cafayate, junto a su intendente Rita Guevara, reafirma su compromiso para que este lugar vaya contando, poco a poco, con los servicios básicos esenciales.

Dos días de intenso trabajo compartido entre el equipo de Obras Públicas y los peregrinos guías, dando un nuevo paso en este proyecto que continuará pronto.