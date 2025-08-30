Trabajos de Bacheo en Calle Arnaldo Etchart y Calchaquí -Cafayate

La Municipalidad de Cafayate realizó tareas de bacheo en la zona para mejorar la circulación y seguridad vial.
Ayer se llevó a cabo la apertura y preparación del terreno, y hoy ya se colocó el cemento que dejará la calzada en mejores condiciones.
Les pedimos a los conductores circular con precaución hasta que finalice el fraguado.
Seguimos trabajando por una ciudad más segura y ordenada.
Taller de Salud y Prevención Bucal en Escuela N° 363 El Puesto
Orgullo cafayateño
¡Se acerca la primavera a Cafayate!
Se encuentra abiertas las inscripciones, para el Desfile de Primavera en Cafayate.
¡Se viene el gran Festejo del Día del Niño en Cafayate!
Defensa del Consumidor de Cafayate
Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental de la Urbanización en Cafayate
Capacitación profesional en Cafayate
Inauguración, muestra de partituras ilustradas
Cafayate presente en el Meet Up Argentina
Gestiones por obras pendientes en Cafayate
Taller Abierto sobre Inteligencia Artificial en Cafayate
Arrestan a un hombre en Santa María
Cirugía de reconstrucción de tórax en el Hospital de Niños
En el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, se llevó a cabo una cirugía de reconstrucción de la pared torácica en una paciente de 12 años.
La empresa Siemens apuesta a la minería catamarqueña con innovación y capacitación
La multinacional alemana, referente mundial en electrificación, automatización y digitalización, ratificó su compromiso de impulsar la productividad y la sostenibilidad del sector minero catamarqueño.