Trabajos de Bacheo en Calle Arnaldo Etchart y Calchaquí -Cafayate-

Cafayate30 de agosto de 2025RedaccionRedaccion
imagen_2025-08-30_111041540

La Municipalidad de Cafayate realizó tareas de bacheo en la zona para mejorar la circulación y seguridad vial.

  Ayer se llevó a cabo la apertura y preparación del terreno, y hoy ya se colocó el cemento que dejará la calzada en mejores condiciones.

Les pedimos a los conductores circular con precaución hasta que finalice el fraguado.

  Seguimos trabajando por una ciudad más segura y ordenada.

