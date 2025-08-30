Trabajos de Bacheo en Calle Arnaldo Etchart y Calchaquí -Cafayate

La Municipalidad de Cafayate realizó tareas de bacheo en la zona para mejorar la circulación y seguridad vial.

Ayer se llevó a cabo la apertura y preparación del terreno, y hoy ya se colocó el cemento que dejará la calzada en mejores condiciones.

Les pedimos a los conductores circular con precaución hasta que finalice el fraguado.

Seguimos trabajando por una ciudad más segura y ordenada.