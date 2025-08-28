¡Se acerca la primavera a Cafayate!

Ya están abiertas las inscripciones para el Desfile de Primavera 2025 .

Se invita a todas las instituciones, asociaciones, clubes, ballets, barrios y más, a inscribirse para participar del Desfile de Primavera con o sin carroza alisiva.

En NIDO – Parque de la Familia, de Lunes a viernes, de 08:00 a 12:00 h.

¡Habrá importantes premios!

No te quedes afuera, sumá tu creatividad y color a esta gran fiesta cafayateña