¡Se acerca la primavera a Cafayate!
Se invita a todas las instituciones, asociaciones, clubes, ballets, barrios y más, a inscribirse para participar del Desfile de Primavera con o sin carroza alisiva.
En NIDO – Parque de la Familia, de Lunes a viernes, de 08:00 a 12:00 h.
¡Habrá importantes premios!
No te quedes afuera, sumá tu creatividad y color a esta gran fiesta cafayateña
