¡Se viene el gran Festejo del Día del Niño en Cafayate!

 Te esperamos con juegos, sorpresas, espectáculos y mucha diversión para toda la familia.
 Se llevara a cabo en el Parque de la Familia, el domingo 31 de agosto, a hs. 15:00 

  ¡No olvides traer tu taza para la chocolatada!

Habra Sorteos, animaciones y una jornada llena de alegría para celebrar juntos la niñez.

