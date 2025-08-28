¡Se viene el gran Festejo del Día del Niño en Cafayate!

¡Se acerca la primavera a Cafayate!
RedaccionCafayate28 de agosto de 2025
Se encuentra abiertas las inscripciones, para el Desfile de Primavera en Cafayate.
Te esperamos con juegos, sorpresas, espectáculos y mucha diversión para toda la familia.
Se llevara a cabo en el Parque de la Familia, el domingo 31 de agosto, a hs. 15:00
¡No olvides traer tu taza para la chocolatada!
Habra Sorteos, animaciones y una jornada llena de alegría para celebrar juntos la niñez.
Se encuentra abiertas las inscripciones, para el Desfile de Primavera en Cafayate.
Se encuentra abiertas las inscripciones, para el Desfile de Primavera en Cafayate.
Después de décadas de espera y aislamiento, la comunidad de El Tolar, en el norte de Belén, celebró la inauguración del nuevo acceso vial que conecta a la comunidad con el resto de la región.