Defensa del Consumidor de Cafayate

Cafayate te informa :

La oficina de Defensa del Consumidor tiene un nuevo número de WhatsApp para consultas: 3868 456401

Atiende de Lunes a viernes, desde las 07:00 a 13:00 hs.

Importante :

El teléfono es solo para consultas y asesoramiento.

Se recuerda que las denuncias se realizan de forma presencial, en el edificio municipal, mismos días y horario de atención.