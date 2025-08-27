Defensa del Consumidor de Cafayate

Cafayate27 de agosto de 2025RedaccionRedaccion
imagen_2025-08-27_103735727

 Cafayate te informa :

 La oficina de Defensa del Consumidor tiene un nuevo número de WhatsApp para consultas:  3868 456401
  Atiende de Lunes a viernes, desde las   07:00 a 13:00 hs.

Importante :

 El teléfono es solo para consultas y asesoramiento.

  Se recuerda que las denuncias se realizan de forma presencial, en el edificio municipal, mismos días y horario de atención.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias