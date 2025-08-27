Defensa del Consumidor de Cafayate

Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental de la Urbanización en Cafayate
RedaccionCafayate20 de agosto de 2025
Cafayate te informa :
La oficina de Defensa del Consumidor tiene un nuevo número de WhatsApp para consultas: 3868 456401
Atiende de Lunes a viernes, desde las 07:00 a 13:00 hs.
Importante :
El teléfono es solo para consultas y asesoramiento.
Se recuerda que las denuncias se realizan de forma presencial, en el edificio municipal, mismos días y horario de atención.
Se realizó la tradicional ceremonia de ofrenda a la Pachamama.