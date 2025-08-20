Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental de la Urbanización en Cafayate

 Se realizará la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental de la Urbanización “La Arenosa”.
Se llevara a cabo el día  Viernes 12 de septiembre, en  UPATeCo – Sede Cafayate a hs.  10:00. 

  El expediente y el estudio pueden consultarse en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Cafayate, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 h, y en la ciudad de Salta (Santiago del Estero Nº 2225).

  Para presentarse como parte y acompañar prueba: hasta el 4 de septiembre, en el Programa de Audiencias Públicas del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable (Santiago del Estero Nº 2225, 3º piso, Dpto. 22 – Ciudad de Salta), de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h.

