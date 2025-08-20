Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental de la Urbanización en Cafayate

Personal policial recuperó un telefono celular sustraído, en Santa María
RedaccionPoliciales20 de agosto de 2025
Se realizará la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental de la Urbanización “La Arenosa”.
Se llevara a cabo el día Viernes 12 de septiembre, en UPATeCo – Sede Cafayate a hs. 10:00.
El expediente y el estudio pueden consultarse en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Cafayate, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 h, y en la ciudad de Salta (Santiago del Estero Nº 2225).
Para presentarse como parte y acompañar prueba: hasta el 4 de septiembre, en el Programa de Audiencias Públicas del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable (Santiago del Estero Nº 2225, 3º piso, Dpto. 22 – Ciudad de Salta), de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h.
Se realizó la tradicional ceremonia de ofrenda a la Pachamama.