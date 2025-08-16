Capacitación profesional en Cafayate

Este sábado 16 de agosto, el Colegio Profesional de Psicopedagogía de Salta llevará a cabo una jornada presencial de formación gratuita en la sede de UPAteco Cafayate, destinada a psicopedagogos/as matriculados/as y profesionales de la educación de los departamentos Cafayate, San Carlos, Animaná y zonas aledañas del Valle Calchaquí.
Acreditación: 08:45 hs
UPAteco – Ruta Nacional N°40 km 1.050
Talleres y formularios de inscripción:
. Escala de Inteligencia de Wechsler V → https://forms.gle/Y1GkcFK4FtcmRmyD6
. Elaboración de PPI e Informes → https://forms.gle/jTW7L38KBRKDRJih8
. Estrategias y abordajes de alumnos con TEA → https://forms.gle/FMnH1ViCm7P3dxpY6
. Estimulación cognitiva, psicomotriz y emocional para adultos mayores → https://forms.gle/D6QaHEqJTfwX59Cr9
La Municipalidad de Cafayate apoya esta iniciativa que promueve la formación y el desarrollo profesional en nuestra comunidad.
