Descargo de VCC

VCC (Vídeo Cable Calchaqui) comunica que deslinda toda responsabilidad y vinculación ( no se hace ni se siente responsable) de los actos que en el ámbito de la vida privada puedan ejercer personas vinculadas de alguna manera con la empresa ya que NO son de su incumbencia ( en este caso un comisionista por ventas e instalaciones que NO pertenece a la planta de empleados estables ), aún cuando esa persona se movilice en un vehículo de la empresa.

Las autoridades competentes, tal como lo indica el Acta correspondiente, en el procedimiento, determinaron que la sustancia detectada estaba en poder de la persona y NO en el vehículo y que era para uso personal por lo que el vehículo nunca estuvo secuestrado ni la persona involucrada detenida.

VCC también hace saber su más enérgico rechazo y repudio a este tipo de accionar, que siempre combatió desde su posición periodística y desde la trayectoria pública de sus propietarios y comunica que el involucrado NO TENDRÁ, a partir de la fecha ningún tipo de relación con la empresa.

Como así también que continúa, en estos momentos difíciles que nos toca vivir, con motivo de la pandemia, colaborando con nuestra comunidad tanto con nuestro hospital, como atendiendo a los más necesitados y en la prestación de nuestro servicio de siempre.

Gracias.