Efectivos policiales de Santa María participaron de las celebraciones por el Año Jubilar 2025

Durante la tarde de ayer, numerarios de la Jefatura de Zona “D” llegaron hasta el Santuario de San Roque, ubicado en la localidad de San José, Departamento Santa María, donde participaron de una Misa de Acción de Gracias en el marco del Año Jubilar, que es un tiempo de alegría, renovación y una oportunidad para recordar que el perdón y la misericordia de Dios siempre están a nuestro alcance.

En la oportunidad, el Oficio Religioso fue presidido por el Capellán Policial, Of. Insp. Pbro. Luis López, quien acompañó a los numerarios para que, a través de sus oraciones, pidieran a Dios su bendición y que los guíe para cumplir fielmente la misión policial, poniendo como intención común rezar por la gran familia de la Policía de la Provincia de Catamarca en su mes aniversario.