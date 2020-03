La Provincia adherirá a las medidas preventivas anunciadas por Nación  

Catamarca no tiene casos sospechosos de coronavirus. En cuanto al dengue, son 62 los casos confirmados.

Desde el Salón “Fray Mamerto Esquiú” de Casa de Gobierno, los ministros de Seguridad, Hernán Martel, de Salud, Claudia Palladino, y de Comunicación, Guillermo Andrada, brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron que la Provincia adherirá a las medidas preventivas dispuestas ayer por el Gobierno nacional, entre ellas la suspensión de las clases hasta el próximo 31 de marzo, e informaron que actualmente Catamarca no registra casos sospechosos de coronavirus (COVID-19), en tanto que son 62 los casos confirmados de dengue.

“Vamos a adherir a todas las medidas del Gobierno Nacional, puntualmente la que refiere al ciclo escolar. Por eso, posteriormente al asueto de este lunes y martes, se va a respetar la suspensión de las clases” hasta el próximo 31 de marzo, indicó el titular de la cartera de Seguridad.

Además, el vocero ratificó la continuidad de los trabajos de prevención de dengue y reiteró el pedido a la comunidad sobre los cuidados en el hogar para evitar la propagación del mosquito trasmisor de la enfermedad.

El funcionario aseguró también que se toman las medidas necesarias para hacer cumplir las restricciones en materia de prevención dispuestas por el Gobierno provincial, en lo que se refiere a la suspensión de eventos y/o reuniones, públicas o privadas, y el cierre de lugares de esparcimiento. Y para garantizar el ingreso de agentes sanitarios debidamente identificados a los hogares para realizar operativos de descacharrado y fumigación.

“El sábado tuvimos algunos inconvenientes con algunos lugares, pero en el transcurso del fin de semana lo fuimos solucionando. Vamos a actuar siempre que sea necesario, se le va a notificar a cada Municipio y a la Policía en el caso que la medida no se cumpla, al igual que en los trabajos que se vienen realizando en los barrios con la prevención de dengue. Los operativos son importantes y de gran magnitud”, manifestó Martel, y añadió que “estamos en una etapa de prevención y tenemos que ser responsables entre todos”.

Piden no minimizar los síntomas

Por su parte, la ministra de Salud destacó la decisión del Gobernador Raúl Jalil de ampliar el COE general con la creación de COE municipales, donde participan el Intendente, el jefe de Área Programática o del Hospital Zonal y la Policía de la provincia. “Estos COE están en contacto directo con los Ministros y el primer mandatario. Es un trabajo en red, que es mucho más fuerte”, afirmó.

A su vez, valoró los trabajos en los puestos Camineros, al que se suman los equipos de Salud y de los municipios, para asesorar a los ingresantes de provincias vecinas por el tema dengue y detectar a los extranjeros para constatar si pueden o no circular por el territorio provincial, según su lugar de procedencia y la fecha en que arribaran a la Argentina.

De la misma manera, el Ministerio de Turismo trabaja intensamente, “ya que tenemos turistas que tienen que ser repatriados. A aquellos que tienen que estar aislados, se habla con los hoteles para que los reciban con las medidas de seguridad. También se articula con las embajadas, ver cómo estas personas pueden volver a Ezeiza y a su país, con la seguridad de ellos y de nuestra comunidad”, explicó la funcionaria.

Claudia Palladino pidió también a la ciudadanía que no minimicen los síntomas y ante cualquier duda consulten a las líneas telefónicas oficiales habilitadas. “Hubo casos febriles que se detectaron por el trabajo de las cuadrillas. Había personas que no habían hecho la consulta ni telefónica ni al centro de salud más cercano. Tal vez minimizan la fiebre, el dolor de cabeza, entonces insistimos en la responsabilidad de cada uno, pedimos la ayuda de la comunidad. Trabajamos para erradicar los criaderos del mosquito, entre todos tenemos que lograr que no haya más, ese es nuestro desafío como provincia”, sostuvo.

En cuanto a otras medidas de prevención, la médica indicó que “en lo que tiene que ver con el coronavirus pedimos el distanciamiento, no estar muy cerca, a más de uno o dos metros de otra persona, no compartir mates, lavarnos las manos, no tocarnos la cara. Empezar a cuidarnos de esta manera”. Mientras que con respecto al dengue, “hay que cuidarnos del mosquito, ponerse repelente y mangas largas. Hay que cuidarse y disfrutar sin angustia, porque eso tampoco ayuda”.

Asimismo, la titular de la cartera sanitaria garantizó que todos estos trabajos, además del cuidado de los casos confirmados de dengue, se realizan sin dejar de atender la demanda cotidiana del sistema de salud provincial. “Esto nos lleva a ser muy estrictos y poder llevar muy bien todo para dar respuestas. Ahora estamos evaluando las necesidades futuras, para contar con todos los insumos en caso de tener mayor demanda”, agregó.

Por último, Palladino reveló que Catamarca cuenta con el respaldo de la Nación, que prometió equipamiento de gran complejidad, como respiradores, y demás elementos que se requieran para estos casos.