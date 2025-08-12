Tras un operativo contra el narcomenudeo secuestran Marihuana en Belen

A las 14:05 de la tarde de hoy, mientras numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Belén) realizaban un operativo de control vehicular en el puesto Alpamicuna, ubicado en la Ruta Nacional N° 40, Departamento Belén, controlaron una motocicleta Motomel S2 150 cc., de colores negro y azul, en la que circulaba una persona del sexo masculino, quien habría intentado darse a la fuga.
Cabe hacer mención que, al realizarle un palpado superficial, los policías encontraron entre sus prendas de vestir, cinco (05) envoltorios de plástico con una sustancia tipo herbácea, en virtud de lo cual llevaron a cabo la prueba de campo correspondiente, que arrojó como resultado que se tratarían de 79 Gr. de Marihuana, que fue secuestrada al igual que un (01) teléfono celular Redmi, de color negro, y el rodado mencionado.
Finalmente, los uniformados procedieron a la detención del joven de 20 años de edad, quien fue alojado en la Comisaría Departamental Belén, a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a seguir.
Capacitación sobre Ley Micaela en Santa María
Salud capacitó al equipo de salud del interior
El Ministerio de Salud continúa capacitando a los equipos para garantizar el acceso a los servicios de salud pública en toda la provincia.
El Gobernador recibió a la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Argentina
Salud presente en las Jornadas de Oncología
Recomendaciones para cuidar la salud cardiovascular
La salud cardiovascular es fundamental para mantener un bienestar general; cuidar el corazón es una decisión de todos los días y tiene impacto en la salud a largo plazo.
Continúan las acciones en la Semana Mundial de la Lactancia Humana
Se está llevando adelante diferentes acciones de concientización y promoción de la lactancia humana en todas las áreas programáticas de la provincia.
Meet Up 2025: Gran interés de tours operadores de Brasil, México y Argentina por Catamarca
Representantes del sector público y privado de Catamarca mantuvieron rondas de negocios con tours operadores de Brasil, México y del país.