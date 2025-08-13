Avanzamos en la demarcación vial de Santa María

El Departamento de Señalización Vial de la Municipalidad de Santa María, con el acompañamiento de Vialidad de la Provincia, puso en funcionamiento una nueva máquina de demarcación de calles con pintura acrílica, que permitirá optimizar y agilizar los trabajos.

Actualmente, el personal municipal se encuentra recibiendo capacitación para su correcta utilización, garantizando así mayor seguridad y eficiencia en la circulación.