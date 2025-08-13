Inscripciones para los Juegos Evita 2025

Ya se encuentra abiertas la inscripciones para los juegos Evitas 2025
Adultos Mayores (instancia departamental):
13 y 14 de agosto | 08:00 a 12:00 hs
Juveniles:
Del 13 al 19 de agosto | 08:00 a 12:00 hs
Lugar: Gimnasio Municipal
Solicitar ficha médica
¡No te quedes afuera de esta gran experiencia deportiva!
