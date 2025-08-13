Inscripciones para los Juegos Evita 2025

imagen_2025-08-13_114104100

Ya se encuentra abiertas la inscripciones para los juegos Evitas 2025

  Adultos Mayores (instancia departamental):
  13 y 14 de agosto |   08:00 a 12:00 hs
  Juveniles:
  Del 13 al 19 de agosto |   08:00 a 12:00 hs

  Lugar: Gimnasio Municipal

 Solicitar ficha médica


¡No te quedes afuera de esta gran experiencia deportiva!

