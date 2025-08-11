Capacitación sobre Ley Micaela en Santa María

Sociedad11 de agosto de 2025RedaccionRedaccion
imagen_2025-08-11_200040970

Este lunes se realizó en el Salón Punto Digital la capacitación sobre la Ley Micaela (Ley 27.499), un espacio de formación y reflexión sobre la prevención y el abordaje de la violencia por motivos de género.
La actividad, que incluyó temáticas como tipos de violencia, violencia obstétrica y protocolos de actuación, contó con el acompañamiento de la intendenta CPN Érica Inga.

