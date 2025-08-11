Capacitación sobre Ley Micaela en Santa María

Te puede interesar

Salud capacitó al equipo de salud del interior Redaccion Sociedad 11 de agosto de 2025 El Ministerio de Salud continúa capacitando a los equipos para garantizar el acceso a los servicios de salud pública en toda la provincia.

Recomendaciones para cuidar la salud cardiovascular Redaccion Sociedad 08 de agosto de 2025 La salud cardiovascular es fundamental para mantener un bienestar general; cuidar el corazón es una decisión de todos los días y tiene impacto en la salud a largo plazo.

Continúan las acciones en la Semana Mundial de la Lactancia Humana Redaccion Sociedad 08 de agosto de 2025 Se está llevando adelante diferentes acciones de concientización y promoción de la lactancia humana en todas las áreas programáticas de la provincia.