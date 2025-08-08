Recomendaciones para cuidar la salud cardiovascular

El equipo del Ministerio de Salud hace hincapié en que la salud cardiovascular es fundamental para mantener un bienestar general; cuidar el corazón es una decisión de todos los días y tiene impacto en la salud a largo plazo.
En este sentido desde el Servicio de Cardiología del Hospital San Juan Bautista recomienda:
· Adoptar una alimentación saludable, evitar los excesos de grasas saturadas, azúcar y sal. Asimismo, es importante llevar una alimentación equilibrada; incorporar el consumo de frutas, verduras, cereales integrales y carnes blancas como pollo y pescado.
· Hacer actividad física, al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, como caminar, trotar, andar en bicicleta o nadar); también se pueden incluir ejercicios de fuerza.
· Mantener un peso saludable, ya que reduce significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
· Controlarse regularmente la presión arterial.
· Evitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol.
· Manejar el estrés, realizar técnicas de relajación y tener un buen descanso es importante para mantener el sistema cardiovascular en equilibrio.
Asimismo, es necesario realizarse chequeos médicos periódicos y seguir indicaciones médicas detectar a tiempo cualquier alteración y actuar en forma oportuna.
Cabe mencionar que los turnos para el Servicio de Cardiología del Hospital San Juan Bautista, se otorgan de manera programada; presencialmente para Capital y alrededores y por whatsapp para el interior de la provincia, 383 4217045.
