La ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo, participó de la apertura de las XVI Jornadas Interdisciplinarias de Oncología del interior y V Congreso Cáncer en la Mujer, que se lleva a cabo del 7 al 9 de agosto en el Nodo Tecnológico de la Capital.
Durante el acto de apertura, la Ministra expresó que “tener referentes médicos de esta categoría en nuestra provincia nos llena de emoción y orgullo. Catamarca tiene excelentes profesionales, el mejor Centro de Oncología se encuentra hoy en día en la parte pública, y eso es mérito de los profesionales”.
También, resaltó la presencia de personal de salud del interior, ya que “nuestra provincia tiene una red de cuidados oncológicos y cuidados paliativos en el interior, y vamos capacitando más gente para que se sume, acompañando a quienes se encuentran en dolor”.
“Las patologías oncológicas son las principales causas de muerte a nivel mundial, y en Argentina una de las principales causas de morbimortalidad sin discriminación de sexo, género, raza o grupo social. Y eso nos lleva a pensar, y a rectificar, que la prevención, tanto primaria como secundaria, es la principal estrategia para prevenir estas enfermedades”, remarcó la Ministra de Salud.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Argentina de Cancerología, Prof. Dr. Rubén Rampa, dijo que la Sociedad tiene una clara función médica y de educación, pero también tiene un interés federal muy claro desde su raíz, y tiene la idea de la multidisciplinaridad”.
Además, Rampa destacó el Servicio de Oncología, “cómo está organizado un servicio público de oncología, impecable, potenciado el recurso humano al extremo, organizado todos sus procedimientos”.
Salud presente en las Jornadas de Oncología
