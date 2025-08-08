Catamarca fortalece el liderazgo escolar en alfabetización: inició la capacitación para directivos de Escuelas Alfa

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Catamarca, a través del equipo de la Unidad de Alfabetización, dio inicio al Programa de Formación para directores de Escuelas Alfa en Red.
El primer encuentro sincrónico, se desarrolló de forma virtual y reunió a 147 participantes, entre ellos, directores y directoras de escuelas de los diferentes departamentos de la provincia, tanto de gestión estatal, como privada y municipal, así como supervisores del nivel primario.
Bajo el lema “Liderar para transformar”, este primer espacio de formación buscó posicionar el rol de los equipos directivos como actores claves en la implementación del Plan de Alfabetización Provincial, promoviendo una gestión pedagógica basada en datos, evidencia y compromiso institucional.
Durante el encuentro, se abordaron dos ejes principales:
•Acompañamiento pedagógico para directores y equipos de conducción del nivel primario.
•Liderar para transformar: el rol del equipo directivo en la gestión de los procesos de alfabetización.
Entre los contenidos desarrollados, se destacaron la importancia de la alfabetización como derecho humano, las desigualdades que aún persisten en las trayectorias escolares y la necesidad de construir hábitos de gestión que promuevan la enseñanza efectiva de la lectura y la escritura desde el inicio de la escolaridad.
Este ciclo de formación contempla dos instancias sincrónicas, trabajo en aula virtual, un encuentro presencial en septiembre y una evaluación final. Las 101 Escuelas Alfa en Red serán el escenario de implementación de estrategias que articulan formación docente, acompañamiento situado, observación de clases y evaluación de la fluidez lectora.
La propuesta se enmarca en una política pública que pone en el centro el derecho a leer y escribir comprensivamente, y que reconoce en los equipos de conducción a los verdaderos motores del cambio en las escuelas.
