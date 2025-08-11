Un joven fue arrestado en Santa María

Hoy, a las 09:30, bajo las directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, personal de la Comisaría Departamental Santa María procedió al arresto en averiguación del hecho de un joven de 28 años de edad, por el supuesto delito de lesiones en contexto de violencia de género, en virtud de lo cual quedó alojado en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.