Un hombre fue arrestado en Santa María

A las 13:00 de la tarde de ayer, en la Ciudad de Santa María, Dpto. Homónimo, numerarios de la Comisaría Departamental arrestaron en averiguación del hecho a un hombre de 49 años de edad, por el supuesto delito de amenazas en contexto de violencia de género, en virtud de lo cual fue trasladado a la seccional a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a seguir.