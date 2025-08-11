Culminó la Quinta Campaña de Limpieza – “Cafayate Te Quiero Limpia”

Sociedad11 de agosto de 2025RedaccionRedaccion
imagen_2025-08-11_200953445

En esta nueva etapa, EL equipo trabajó en:


  Calles y pasajes
Miguel Hurtado (hasta cementerio) • Ntra. Sra. del Rosario (25 de Mayo a Río Lorohuasi y laterales) • Ruta 40 (25 de Mayo a Bodega El Esteco) • Calchaquí • Buenos Aires • Catamarca • Mitre • Alvarado (hasta pasaje Tadeo) • Arnaldo Etchart (hasta cementerio) • Rivadavia • 25 de Mayo • Chacabuco • Salta • Jujuy • Bombero Tapia • Pasaje San Carlos • General Paz • Lamadrid.

  Barrios y accesos
Riveras (entrada) • Tránsito (entradas y empalme con Riveras) • Paseo Las Viñas • Santa Teresita • Los Paraísos • Barrio Docente.


  Espacios y zonas especiales
Manzana frente a Edesa y manzana de la represa • Plazoleta detrás de los bomberos • Zona UPATECO • Cancha del balneario.

  Entre todos podemos mantener limpio nuestro Cafayate.


No arrojemos residuos en la vía pública, cuidemos cada rincón de la ciudad.

