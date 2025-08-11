Salud capacitó al equipo de salud del interior

En este marco, días atrás desde la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia trabajaron con el personal de los centros de Salud de las localidades de Icaño, Quirós y Ancasti donde se brindó una capacitación dirigida a obstétricas, médicos, enfermeras, chóferes y todo el personal que atienden personas gestantes, partos y realizan la atención, también de recién nacidos.
Cabe mencionar que el objetivo de estos encuentros es trabajar sobre la prevención de qué hacer cuando se presenta un parto inesperado como atender a la mamá y al recién nacido y, en el caso de ser necesario la derivación oportuna.
En esta oportunidad, también se abordaron los cambios en las recomendaciones de las guías prácticas en obstetricia a nivel nacional.
Continuando en esta línea, se hizo énfasis en los controles de los recién nacidos, en este sentido, es importante destacar que deben estar registrados en la libreta sanitaria como son las pesquisas metabólicas, auditivas en los primeros 10 días de vida, primer control del recién nacido y revisión oftalmológica, que debe estar antes que él bebe salga de la Maternidad.
Para finalizar las jornadas se realizó un taller sobre la normativa del Programa de Dación de leche entera fortificada con hierro y datos antropométricos.
En el caso de los encuentros en el interior, el equipo de Salud busca que todo el personal que realiza los controles puedan corroborar que tengan todas revisiones registradas en la libreta sanitaria.
