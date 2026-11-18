Streaming Shincal de Quimivil-3_compr.jpg



Con un pico de 6 mil personas siguiendo la transmisión en vivo, inició este martes 17 de noviembre “Expedición Inka”, el primer streaming arqueológico de Argentina promovido por la Fundación Azara desde el sitio El Shincal de Quimivil, ubicado en la localidad de Londres, en el departamento Belén, provincia de Catamarca. En esta primera emisión fue posible mostrar de primera mano cómo se realiza una excavación, cómo trabajan los arqueólogos y compartir algunos hallazgos de restos materiales.



La transmisión inició puntualmente a las 11 y a lo largo de dos horas, bajo la conducción de Reinaldo Moralejo, integrante del equipo interdisciplinario de investigación de El Shincal de Quimivil, perteneciente a la Universidad de La Plata y el CONICET, fueron mostrando tomas aéreas del sitio que permitieron msotrar la magnitud de esta capital inca, la más austral del Tawantisuyu (imperio incaico) que data de 1470 y de la que hay publicaciones científicas desde inicios del 1900.



En ese primera entrega los arqueólogos mostraron la excavación de una kancha, un recinto que se usaba con fines domésticos, donde desplegaron una cuadrícula para ir excavando y registrando cada movimiento de piedras y cada hallazgo realizado. Durante la transmisión, el público pudo ver el hallazgo de fragmentos de piezas cerámicas, piezas óseas de animales, piezas líticas como puntas de flecha y hasta una especie de ficha para pesar hojas de coca.



En el streaming se pudo ver en acción a integrantes del equipo de investigación, quienes fueron explicando -cada uno desde su especialidad- la tarea que realizan y qué decisiones van tomando y registrando para futuros estudios y para preservar el lugar.

Los arqueólogos Guillermina Couso y Dario Iturriza dieron cuenta de la historia de las investigaciones arqueológicas centradas en El Shincal, mencionando a investigadores como Hilarión Furque y Adán Quiroga, y otros más contemporáneos como Rex González y Rodolfo Raffino, de quien son discípulos muchos de los actuales investigadores del sitio.



También intervino Emilio Villafañe, arqueólogo de la Universidad Nacional de Catamarca, la especialista en arqueobotánica Aylen Caparelli y Maira Bellido una de las guias del sitio, quien recibe a diario a visitantes de todo el mundo interesados en conocer el “Machu Picchi argentino”.



Los investigadores destacaron la historia preincaica del sitio, con las comunidades originarias que lo habitaron, la posterior ocupación inca con la construcción del sitio en la dimensión que hoy se conoce, y hasta una ocupación posterior por parte de los españoles. En ese sentido, explicaron que en el sitio se encontró evidencia científica de los distintos períodos de ocupación.



También explicaron el origen del nombre del sitio, remarcando que el shinki es un arbusto que crece en la zona que, en verano, se llena de flores blancas y aromáticas. También contaron que cuando fue descubierto por el mundo científico estaba tapado de esas plantas, razón por la cual quedó bautizado como Shincal. Y agregaron que Quimivil alude al rio que atraviesa y abastece a la localidad de Londres, donde está ubicado el asentamiento.



A través de tomas áreas mostraron en la transmisión la dimensión del sitio que cuenta con una plaza central (aukaipata) con ushnu, kallankas (grandes edificios rectangulares), kanchas (conjuntos perimetrales con patio), depósitos (qollqas), un sistema de riego y dos cerros ceremoniales artificiales de unos 25 metros de altura.



Durante el streaming los investigadores respondieron a distintas consultas y comentarios del público, que valoró la posibilidad de seguir en vivo la excavación. Algunos comentaron que seguían la transmisión desde aulas de escuelas primarias, secundarias y universitarias en distintos puntos del país, dando cuenta del valor educativo de esta experiencia que fue posible gracias a la Fundación Azara.



Entre los comentarios, muchos manifestaron su intención de conocer el sitio, lo que también posiciona a Catamarca como punto central del turismo arqueológico en el país; y hubo reiteradas muestras de apoyo al valor del conocimiento producido desde la Universidad Pública y el Conicet.



La Secretaría de Gestión Cultural, a través de la Dirección Provincial de Antropología, también acompañó la presentación de Expedición Inka y el inicio del streaming, que tendrá continuidad los días 18, 19 y 20 de noviembre, en el horario de 11 a 13 hs, a traves del canal de youtube de Fundación Azara: https://www.youtube.com/fundacionazara