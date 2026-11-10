Tecnología y excavaciones: qué mostrará Expedición Inka desde Catamarca

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Del 17 al 20 de noviembre, el público podrá seguir en vivo el trabajo del Equipo Interdisciplinario de Investigación El Shincal de Quimivil, perteneciente al Conicet y la Universidad Nacional de La Plata, que compartirá distintas etapas de la campaña arqueológica desde el sitio ubicado en Londres, departamento Belén. A través de las transmisiones, los investigadores mostrarán cómo se desarrolla una excavación y explicarán las técnicas y herramientas que utilizan para estudiar los vestigios de la ocupación incaica.

Durante las cuatro jornadas, de 11 a 13 horas, se podrá conocer el uso de tecnologías como LiDAR y telefotogrametría, aplicadas al registro y estudio del terreno, además de los procedimientos para recuperar restos botánicos y analizar posibles restos óseos de animales. Estas tareas permitirán obtener información sobre las características del asentamiento y reconstruir distintos aspectos de las actividades que se desarrollaban en el lugar.

La campaña se concentrará en la excavación de una estructura tipo kancha, un recinto perimetral compuesto cuya arquitectura, funcionalidad y contexto cultural serán objeto de estudio. A partir de los trabajos en el terreno y del análisis de los materiales que puedan recuperarse, el equipo buscará profundizar el conocimiento sobre la organización espacial de El Shincal y los usos de sus distintos sectores.

La iniciativa es impulsada por la Fundación Azara que viene apoyando la investigación y puesta en valor del sitio; y cuenta con el acompañamiento de la Dirección Provincial de Antropología del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, organismo que participará de la primera jornada de transmisión en vivo, destacando el valor del patrimonio arqueológico provincial no solo de El Shincal, sino de otros puntos del territorio.

Además de mostrar los procedimientos científicos, el streaming propone abrir un espacio de intercambio con la comunidad. Los investigadores explicarán en primera persona las tareas que realizan, compartirán los avances de la excavación y responderán las preguntas que el público podrá enviar durante las transmisiones. La propuesta busca acercar la arqueología a la sociedad, dar a conocer el trabajo interdisciplinario y mostrar cómo se construye el conocimiento sobre las sociedades del pasado.

Las emisiones se podrán seguir del 17 al 20 de noviembre, de 11 a 13 horas a través del canal de YouTube de la Fundación Azara: https://www.youtube.com/fundacionazara.