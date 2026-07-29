Santa María será sede del 1.er Congreso Educativo de Paleoturismo

La propuesta reunirá a docentes, estudiantes, guías de turismo, emprendedores y público en general en dos jornadas dedicadas al patrimonio paleontológico, su conservación y su aporte al desarrollo educativo, turístico y cultural. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.
Cultura29 de julio de 2026Valle Calchaquí DValle Calchaquí D

La Municipalidad de Santa María invita a participar del 1.er Congreso Educativo de Paleoturismo, un espacio de encuentro, formación e intercambio de experiencias que pone en valor el patrimonio paleontológico, su conservación y su potencial como herramienta para fortalecer la educación, el turismo y la identidad local.

El 1.er Congreso Educativo de Paleoturismo se llevará a cabo los días 24 y 25 de septiembre de 2026 en el Salón Cultural San Agustín, de la ciudad de Santa María, Catamarca, donde se desarrollarán las distintas actividades académicas, conferencias y espacios de intercambio.

La propuesta está dirigida a docentes, estudiantes, guías de turismo, emprendedores y al público en general, promoviendo la participación de todos aquellos interesados en conocer y valorar el patrimonio paleontológico como una herramienta para el desarrollo educativo, turístico y cultural.

Además, el congreso cuenta con Resolución Ministerial y otorgará certificación a todos los participantes, lo que constituye un importante respaldo institucional y académico para quienes formen parte de esta primera edición.

 Inscripciones:
 https://forms.gle/x2yNdGMv8a7FMHQu5

 Programa completo del congreso:
 https://drive.google.com/.../1_UfQNlvFdu17tYz.../view...

 Consultas e información:
 381 604-4985
[email protected]

¡Los esperamos para compartir dos jornadas de aprendizaje, intercambio y puesta en valor de nuestro patrimonio paleontológico!

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