Profesorado en Docencia Superior en Santa María

La Municipalidad de Santa María acompaña el desarrollo del Profesorado en Docencia Superior – Cohorte Santa María 2025, una iniciativa que se lleva adelante en articulación con el Instituto de Nivel Superior Enrique G. Hood y la Universidad Tecnológica Nacional – Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico (UTN-INSPT), reafirmando el compromiso con el acceso a una educación superior de calidad.

Este sábado 1 de agosto continuarán las clases presenciales, donde los estudiantes participarán de una intensa jornada académica con el siguiente cronograma:

De 9:00 a 12:00 horas: Planeamiento, Conducción y Evaluación del Aprendizaje.

Planeamiento, Conducción y Evaluación del Aprendizaje. De 13:00 a 16:00 horas: Problemática Educativa.

Problemática Educativa. De 16:00 a 19:00 horas: Seminario de Medios de Comunicación.

La propuesta representa una valiosa oportunidad de formación para docentes y profesionales que buscan fortalecer sus competencias pedagógicas y continuar su desarrollo académico sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

La continuidad de esta cohorte refleja el trabajo conjunto entre las instituciones educativas y la Municipalidad de Santa María, que, bajo la gestión de la intendenta Erica Inga, impulsa políticas orientadas a ampliar el acceso a la educación superior y generar más oportunidades de capacitación para los santamarianos.

Desde el municipio se desea una exitosa jornada de aprendizaje a todos los estudiantes, alentándolos a seguir apostando por la formación continua como herramienta para el crecimiento profesional y el desarrollo de la comunidad.