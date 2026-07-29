Profesorado en Docencia Superior en Santa María

Este sábado 1 de agosto se desarrollará una nueva jornada presencial de la Cohorte Santa María 2025 del Profesorado en Docencia Superior, una propuesta académica que fortalece la capacitación de profesionales de la educación y amplía las oportunidades de formación superior en el departamento.
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La Municipalidad de Santa María acompaña el desarrollo del Profesorado en Docencia Superior – Cohorte Santa María 2025, una iniciativa que se lleva adelante en articulación con el Instituto de Nivel Superior Enrique G. Hood y la Universidad Tecnológica Nacional – Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico (UTN-INSPT), reafirmando el compromiso con el acceso a una educación superior de calidad.

Este sábado 1 de agosto continuarán las clases presenciales, donde los estudiantes participarán de una intensa jornada académica con el siguiente cronograma:

  • De 9:00 a 12:00 horas: Planeamiento, Conducción y Evaluación del Aprendizaje.
  • De 13:00 a 16:00 horas: Problemática Educativa.
  • De 16:00 a 19:00 horas: Seminario de Medios de Comunicación.

La propuesta representa una valiosa oportunidad de formación para docentes y profesionales que buscan fortalecer sus competencias pedagógicas y continuar su desarrollo académico sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

La continuidad de esta cohorte refleja el trabajo conjunto entre las instituciones educativas y la Municipalidad de Santa María, que, bajo la gestión de la intendenta Erica Inga, impulsa políticas orientadas a ampliar el acceso a la educación superior y generar más oportunidades de capacitación para los santamarianos.

Desde el municipio se desea una exitosa jornada de aprendizaje a todos los estudiantes, alentándolos a seguir apostando por la formación continua como herramienta para el crecimiento profesional y el desarrollo de la comunidad.

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