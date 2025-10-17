1° Congreso Nacional de Turismo y Educación, en Santa María

Comenzó el 1° Congreso Nacional de Turismo y Educación, un espacio de formación y encuentro que promueve la reflexión sobre el rol del turismo, la educación y la sostenibilidad en el desarrollo local.

Durante dos jornadas, docentes, estudiantes y prestadores turísticos compartirán talleres, conferencias y mesas de trabajo en torno a temas clave como la innovación, la identidad y la convivencia escolar.

El congreso es organizado por la Escuela Secundaria N°94 y ATECa, con el acompañamiento de instituciones locales y provinciales, y fue declarado de Interés Educativo Provincial.

Una instancia que pone en valor la educación como motor de crecimiento y compromiso colectivo.

Fuente: red social de "Erica Inga Intendenta"