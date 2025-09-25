Elección de la Embajadora de los Estudiantes 2025

FB_IMG_1758840004793

¡Se viene el Banderazo y la Elección de la Embajadora de los Estudiantes 2025!

Participan los últimos años de las escuelas secundarias.

 Boulevard Norte

 Sábado 27/09 – 16:00 hs

 Elección de la Embajadora Estudiantil y de la Mejor Bandera Estudiantil.

