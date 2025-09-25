¡Se viene el Banderazo y la Elección de la Embajadora de los Estudiantes 2025!
Participan los últimos años de las escuelas secundarias.
Boulevard Norte
Sábado 27/09 – 16:00 hs
Elección de la Embajadora Estudiantil y de la Mejor Bandera Estudiantil.
Catamarca incorpora la educación bilingüe en las aulas
Una iniciativa innovadora en el sistema educativo provincial, que busca implementar progresivamente la enseñanza de una lengua extranjera desde el nivel inicial.
300 escuelas de rurales recibirán antenas para acceder a internet
Esto permitirá ampliar y mejorar el acceso a internet en los establecimientos y garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de propuestas pedagógicas digitales.
Santa María anfitriona de las XXXVII Olimpíadas Regionales del NOA y Cuyo
Feria de Ciencias en Santa María: creatividad, saberes y comunidad
Estudiantes catamarqueños representarán a Argentina
El equipo ganó el certamen nacional del Premio Junior del Agua gracias a su proyecto “Sistema circular de reutilización y purificación del agua”.
Capacitación para Formadores Deportivos en Cafayate
La jornada se desarrolló en las instalaciones del Club San Lorenzo, con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos a quienes tienen la responsabilidad de formar.
Reconocimiento al Laboratorio de Robótica Educativa de Santa María
Charlas educativas en Santa María
Educación lanzó el concurso “Eco Rebeldes”
Un concurso destinado a estudiantes de 6º grado de primaria y 6º año de secundaria de escuelas públicas y privadas, con el objetivo de fomentar propuestas creativas que contribuyan a resolver problemáticas ambientales.
Primer Encuentro de Centros de Estudiantes en Santa María
Es un espacio de intercambio, debate y organización, hecho por y para estudiantes de nuestro medio.
¡Sumate a la Maratón Nacional de Lectura 2025!
3° jornada de la Semana del Turismo, en Cafayate
Operativo de Descacharrado en Cafayate
El Hospital San Juan Bautista suma equipamiento de última generación para pacientes oncológicos
La institución recibió un moderno ecógrafo, una mesa de anestesia de última generación y un set de instrumental quirúrgico.