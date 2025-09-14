Santa María anfitriona de las XXXVII Olimpíadas Regionales del NOA y Cuyo

En Santa María se vivió el inicio de las XXXVII Olimpíadas Regionales del NOA y Cuyo para Escuelas Técnicas y Agrotécnicas, un evento que reúne a docentes y no docentes de toda la región para compartir educación, deporte y cultura.

Estas Olimpíadas, declaradas de Interés Educativo por el Ministerio de Educación de Catamarca, ponen en valor el esfuerzo del comité olímpico, municipio e instituciones del medio, y nos llena de orgullo como comunidad anfitriona.

Fuente: red social : Erica Inga Intendenta https://www.facebook.com/share/p/1EMKSuc1PC/