Santa María anfitriona de las XXXVII Olimpíadas Regionales del NOA y Cuyo

Educación14 de septiembre de 2025RedaccionRedaccion
En Santa María se vivió el inicio de las XXXVII Olimpíadas Regionales del NOA y Cuyo para Escuelas Técnicas y Agrotécnicas, un evento que reúne a docentes y no docentes de toda la región para compartir educación, deporte y cultura.

Estas Olimpíadas, declaradas de Interés Educativo por el Ministerio de Educación de Catamarca, ponen en valor el esfuerzo del comité olímpico, municipio e instituciones del medio, y nos llena de orgullo como comunidad anfitriona.

Fuente: red social : Erica Inga Intendenta https://www.facebook.com/share/p/1EMKSuc1PC/

