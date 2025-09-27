La intendente de Santa María, CPN Erica Inga acompañó la primera edición de los Juegos Estudiantiles 2025 en Santa María, un espacio que reunió a más de 350 estudiantes de los últimos años del nivel secundario.

La intendente expreso :"Felicitaciones a todos los cursos que participaron con tanto entusiasmo y compromiso en estas jornadas recreativas. Estos encuentros nos muestran la fuerza, la creatividad y el espíritu de nuestros jóvenes, verdaderos protagonistas del presente y futuro de Santa María. "

Fuente: Red social Erica Inga Intendenta