La intendente de Santa María, CPN Erica Inga acompañó la primera edición de los Juegos Estudiantiles 2025 en Santa María, un espacio que reunió a más de 350 estudiantes de los últimos años del nivel secundario.
La intendente expreso :"Felicitaciones a todos los cursos que participaron con tanto entusiasmo y compromiso en estas jornadas recreativas. Estos encuentros nos muestran la fuerza, la creatividad y el espíritu de nuestros jóvenes, verdaderos protagonistas del presente y futuro de Santa María. "
Fuente: Red social Erica Inga Intendenta
