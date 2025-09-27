Exitoso cierre y premiación de las Olimpiadas de Matemática ATACALAR

Exitoso cierre y premiación de las Olimpiadas de Matemática ATACALAREducación27 de septiembre de 2025Redaccion
Con gran entusiasmo y participación se llevó a cabo en Catamarca el acto de cierre y premiación de las Olimpiadas de Matemática Ata.Ca.LaR, Instancia Regional NOA 2025, que reunió a estudiantes y docentes de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán.
El evento fue organizado por la Secretaría de Ciencia del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca, y reunió a estudiantes y docentes de la región en una verdadera fiesta del conocimiento. En este marco, se resaltó el valor de las Olimpiadas como espacios de integración regional, aprendizaje y desarrollo de talentos en el campo de la matemática.
Durante la jornada se entregaron reconocimientos a los estudiantes ganadores de las distintas categorías y niveles. Cabe destacar que los alumnos de Catamarca obtuvieron importantes premios, reflejando el talento y el compromiso de la juventud local con la educación y la excelencia académica.
Ganadores destacados 2025
Categoría A
• Nivel 1:
Lubatti, Naira María (Córdoba) – Batan, Felipe (Córdoba) – Nacul Lorente, Lorenzo (Tucumán)
• Nivel 2:
Paz Campos, María Delfina (Santiago del Estero) – González, Olivia (Catamarca) – Faba, Bautista (Córdoba)
• Nivel 3:
Libsfrant, Galo (Córdoba) – Hernández, Ismael (Tucumán) – Aguilar Valero, Máximo (Tucumán)
Destacados catamarqueños: Faustina Perea Lencina y Tomás Fuenzalida Gómez
Categoría B
• Nivel 1:
Moreno, Martín (La Rioja) – Sayago Cajal, Sofía (Santiago del Estero) – Arange Leyria, Serena (Córdoba)
• Nivel 2:
Ugo, Luisina (Tucumán) – Cabrera, Andrea Sofía (Catamarca) – Juárez, Amparo Constanza (La Rioja)
• Nivel 3:
Taraborrelli, Carola (Córdoba) – Palavecino, Eusebio Guillermo (Santiago del Estero) – López Carballo, Cahuiñ Mirko (Córdoba)
Destacado catamarqueño: Thiago Alcaraz Chavarría
Categoría C
• Nivel 1:
Cioccio Buffa, Lautaro (Córdoba) – Gómez, Máximo Ricardo (Córdoba) – Alcaraz, Lizandro (Tucumán)
• Nivel 2:
Schroeter, Sebastián (Córdoba) – Augier, Benjamín Atilio (Tucumán) – Canteros, Sabrina (Tucumán)
Destacada catamarqueña: Aylén Guadalupe Martínez
• Nivel 3:
Martin, Lorenzo Javier (Córdoba) – Kim Ferreyra, Esteban (Córdoba) – Pérez Olivares, Andrea Esperanza (Tucumán)
Las autoridades presentes felicitaron a los estudiantes por su esfuerzo y dedicación, al tiempo que reconocieron el acompañamiento de docentes y familias que hacen posible la continuidad de este tipo de certámenes.
Con esta instancia, Catamarca reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la educación, el talento joven y la integración regional, impulsando políticas públicas que promuevan la innovación y el futuro de nuestras juventudes.
