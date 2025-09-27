Exitoso cierre y premiación de las Olimpiadas de Matemática ATACALAR

Con gran entusiasmo y participación se llevó a cabo en Catamarca el acto de cierre y premiación de las Olimpiadas de Matemática Ata.Ca.LaR, Instancia Regional NOA 2025, que reunió a estudiantes y docentes de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán.

El evento fue organizado por la Secretaría de Ciencia del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca, y reunió a estudiantes y docentes de la región en una verdadera fiesta del conocimiento. En este marco, se resaltó el valor de las Olimpiadas como espacios de integración regional, aprendizaje y desarrollo de talentos en el campo de la matemática.

Durante la jornada se entregaron reconocimientos a los estudiantes ganadores de las distintas categorías y niveles. Cabe destacar que los alumnos de Catamarca obtuvieron importantes premios, reflejando el talento y el compromiso de la juventud local con la educación y la excelencia académica.

Ganadores destacados 2025

Categoría A

• Nivel 1:

Lubatti, Naira María (Córdoba) – Batan, Felipe (Córdoba) – Nacul Lorente, Lorenzo (Tucumán)

• Nivel 2:

Paz Campos, María Delfina (Santiago del Estero) – González, Olivia (Catamarca) – Faba, Bautista (Córdoba)

• Nivel 3:

Libsfrant, Galo (Córdoba) – Hernández, Ismael (Tucumán) – Aguilar Valero, Máximo (Tucumán)

Destacados catamarqueños: Faustina Perea Lencina y Tomás Fuenzalida Gómez

Categoría B

• Nivel 1:

Moreno, Martín (La Rioja) – Sayago Cajal, Sofía (Santiago del Estero) – Arange Leyria, Serena (Córdoba)

• Nivel 2:

Ugo, Luisina (Tucumán) – Cabrera, Andrea Sofía (Catamarca) – Juárez, Amparo Constanza (La Rioja)

• Nivel 3:

Taraborrelli, Carola (Córdoba) – Palavecino, Eusebio Guillermo (Santiago del Estero) – López Carballo, Cahuiñ Mirko (Córdoba)

Destacado catamarqueño: Thiago Alcaraz Chavarría

Categoría C

• Nivel 1:

Cioccio Buffa, Lautaro (Córdoba) – Gómez, Máximo Ricardo (Córdoba) – Alcaraz, Lizandro (Tucumán)

• Nivel 2:

Schroeter, Sebastián (Córdoba) – Augier, Benjamín Atilio (Tucumán) – Canteros, Sabrina (Tucumán)

Destacada catamarqueña: Aylén Guadalupe Martínez

• Nivel 3:

Martin, Lorenzo Javier (Córdoba) – Kim Ferreyra, Esteban (Córdoba) – Pérez Olivares, Andrea Esperanza (Tucumán)

Las autoridades presentes felicitaron a los estudiantes por su esfuerzo y dedicación, al tiempo que reconocieron el acompañamiento de docentes y familias que hacen posible la continuidad de este tipo de certámenes.

Con esta instancia, Catamarca reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la educación, el talento joven y la integración regional, impulsando políticas públicas que promuevan la innovación y el futuro de nuestras juventudes.