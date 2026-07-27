Seguridad realizó un balance del operativo integral en la Fiesta del Poncho

En lo que respecta a la circulación de público, durante los diez días que duró el evento cultural y artístico más importante de la provincia circularon: 1.711.568 personas aproximadamente.

En el operativo se registraron 15 aprehensiones por distintos ilícitos: 3 por amenazas, 3 por violencia de género, 7 por agresión y 2 por tentativas de ilícitos. También, hubo 18 arrestados por distintas infracciones al Código de Faltas de la Provincia y 4 demoras de adolescentes por diferentes ilícitos.

El dispositivo de seguridad contó con la participación de 500 efectivos policiales que prestaron servicio en la Comisaría Predio Ferial, Subcomisaría del Estadio Bicentenario, Seccionales Tercera y Séptima, a los que se sumaron 250 más el día 20 de julio con motivo del Poncho Sunset, entre efectivos convencionales de distintas dependencias policiales, del Servicio Penitenciario Provincial y de los Grupos Especiales de la Institución.

Principales intervenciones

El personal policial actuó en distintos puntos de la Capital y en el Predio Ferial, donde se centralizaron la mayor cantidad de procedimientos. También, se procedió a la demora de 4 adolescentes por hechos de arrebato, daños y desorden, con intervención de la Fiscalía Penal Juvenil.

Además, se realizaron 3 aprehensiones por hechos de violencia familiar y de género, tanto en zona Este como en el Predio Ferial y Estadio Bicentenario. En todos los casos se asistió a las víctimas y se las invitó a radicar la denuncia correspondiente.

Asimismo, se registraron 7 aprehensiones por agresiones físicas, principalmente en el Patio Cervecero y en inmediaciones al Escenario Mayor.

También, arrestaron a 18 personas por causar desorden en la vía pública, estado de ebriedad y molestias a terceros, en el Predio Ferial y en avenidas Autonomía y Padre Santiago Sonzini.