Cazzu encandiló con su voz en su debut en la Fiesta del Poncho

La talentosa cantante Cazzu se presentó por primera vez en Catamarca y desplegó un espectáculo de primer nivel en el Escenario Mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, dejando en claro porqué es una de las artistas argentinas con más presencia en los escenarios del mundo.

A través de su voz y una propuesta artística que se magnificó con el correr de los minutos, la artista jujeña deslumbró a miles de fanáticos presentes la noche del viernes 24 en el Predio Ferial Catamarca. “La Jefa” generó una marcada expectativa con su llegada al Poncho 2026 y rápidamente estableció una conexión con su público, que la aplaudió y ovacionó en la despedida.

Inició su show con zapateo y al ritmo de “El Diablo de los Bombos”, una canción que la distingue en la mayoría de sus presentaciones. Luego, interpretó su exitoso tema "Jujuy Estrellado", un himno que conecta profundamente con sus raíces y que resonó con fuerza entre los asistentes. En esa línea también sumó una emotiva versión de “Virgen Morenita” y se ganó por completo al público catamarqueño.

Con su estilo inconfundible y una energía que cautivó a todos, Cazzu cantó por más de una hora y media y dejó una huella imborrable en la mayor fiesta cultural de Catamarca. Acompañada por su banda, la cantante demostró su dominio del escenario, haciendo que cada momento fuera memorable. “Con otra”, “Dolce/Nada” y “Latinaje” fueron las versiones más aplaudidas y fue un claro reflejo del crecimiento de la artista y su conexión con su gente, consolidándose como una de las figuras más importantes de la música urbana en Argentina.

En otro tramo de la noche del viernes 24, el joven y talentoso cantante de cumbia y pop urbano catamarqueño Valentín Vargas demostró su crecimiento artístico y afianzó esa conexión especial que comenzó a entablar con el público local a partir de su debut realizado en el Poncho pasado. Afianzado como figura principal en el ranking de canciones que se difunden redes sociales, demostró su enorme pasión por el canto al entregar composiciones como “Imagina” y “Color café”. En un tramo íntimo de su show, con mesa incluida en el escenario, compartió con su familia -mamá, papá y abuela- e invitó a cantar al dúo Campedrinos y a Rafa Salas de Carafea, quienes interpretaron “Estrellita Mía” y “Después de tantos años”. Para el final, eligió el clásico “Tu Jardín con enanitos”. El público le devolvió extensos aplausos y le entregó un especial cariño.

Las propuestas artísticas catamarqueñas también estuvieron presentes en la noche del viernes, principalmente de la mano de la exquisita voz de Loy Carrizo, quien nuevamente se ganó el aplauso del público. La joven cantautora apeló a temas de su autoría para reflejar el crecimiento artístico, el que se fortaleció a través de su pasión y un trabajo incesante, lo que ratificó el acierto del festival de Jesús María al consagrarla como Revelación en enero del 2025. “Mujer canción” y “Mi verdad” formaron parte del repertorio elegido, que cosechó extensos aplausos de un público que la tiene como una de sus cantoras predilectas.

El violinista santamariano Germán Cano dejó su sello en el escenario mayor, al igual que el ascendente conjunto Folk 4, integrado por Kevin Cano (voz), Martín Barrientos (voz), Ignacio Miranda (guitarra y voz) y Sebastián Delgado (guitarra y voz). A su turno, Belén Parma hizo un repaso por sus canciones, aquellas que la transforman en una figura ascendente del folclore catucho.

Los destacados bailarines santiagueños Koki y Pajarín Saavedra desplegaron su elegancia y notable danza, al igual que el color puesto en escena por la delegación artística perteneciente a la Universidad Nacional de Catamarca. A ellos, se sumó la Compañía Escénica encabezada por la artista Paula Novaro. Una noche especial, que se queda en la memoria de los catamarqueños