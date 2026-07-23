Poncho Audiovisual: Mariel Bomczuk presentó su documental “Compartiendo la soledad”

En el espacio Bicentenario del predio ferial Catamarca
Sociedad23 de julio de 2026Noelia AyalaNoelia Ayala

La 5ta Edición del Poncho Audiovisual continúa con sus diversas propuestas en la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, con una programación referente a la Memoria en conmemoración a los 50 años de la última dictadura militar y a la Memoria Ancestral de los artesanos y artesanas. Este miércoles, se exhibió en el Espacio Bicentenario del Predio Ferial un avance del documental “Compartir la soledad”, un proyecto en desarrollo de Mariel Bomczuk, quien luego brindó una charla sobre su realización. La jornada para este ciclo había comenzado con el Ponchito Audiovisual, con la Muestra Anima Latina, Festival de Cine de Animación Latinoamericano, mostrando la amplia oferta de contenido audiovisual de Catamarca y del país, que se exhiben, junto a testimonios de sus realizadores y protagonistas.

“Este documental nos cuenta la historia de Manuela Rasjido y Enrique Salvatierra, estos dos grandes artistas que admiro. Ellos viven en Santa María y se refleja la dicotomía de su trabajo en Buenos Aires”, sostuvo la realizadora Bomczuk y agregó: “Este es un fragmento de un proyecto que vengo elaborando, en el que sigo trabajando y produciendo, y espero esté completo el año que viene. Me da mucha alegría poder compartirlo aquí”

Continuando con su agenda de 19 a 22 hs, el jueves estará la propuesta El Cine es Memoria, en conmemoración de los 50 años de la dictadura, con la proyección de los documentales 1982 y Diciembre, y una charla con el director Lucas Gallo. En esas producciones, se reflejan destacados hechos históricos que marcaron la historia reciente de Argentina, a través de un gran trabajo de archivo.

 Además, en el hall del Espacio Bicentenario se presenta una exposición alusiva a la Memoria y a los 50 años del golpe militar, con la exhibición de tapas de diarios locales y fotografías inéditas de Catamarca entre 1976 y 1983, recopiladas por el trabajo en conjunto entre la Dirección de Desarrollo Cultural de la provincia, el proyecto de extensión universitaria “Resguardando nuestra memoria visual” de la Facultad de Humanidades (UNCa) y la Hemeroteca Municipal.

 Terror en el Valle será la oferta del viernes. Este género contará con la participación de festivales de cine de terror, ciencia ficción y fantasía: Buenos Aires Rojo Sangre, Terror Córdoba, Merlo Sangriento (San Luis), Oberá Nocturna (Misiones) y Nieve Roja (El Bolsón, Rio Negro). Además, presentarán una Muestra Federal de Cortos de Terror y el lanzamiento de un nuevo logo del ciclo. También, estarán presente productores de las obras. 

El terror seguirá el sábado con el corto “Nicasio en la oscuridad”, de Diego Yapur, que el año pasado estuvo en el Festival El Héroe; y “Coming soon”, con Bruno Carabajal y su equipo. También, continuará la Muestra Federal de Cortos, con charlas de los directores. El domingo será la última jornada con la propuesta de Cine y Teatro: Una experiencia y desarrollo, cruce de grupos y lenguajes; con la obra “Un bar de lágrimas”, de la Dulcera Teatro y Fabricio Diaco. Además, los protagonistas brindarán una charla. 

Por su parte, la propuesta del Ponchito Audiovisual es todos los días de 15 a 18 hs. Este jueves será el turno de la Muestra Festival de Animación Plum!, que llega de Tafí del Valle Tucumán. A continuación, el viernes estará la Muestra de Animación “Garabatos”, mientras que el sábado será la Muestra Anima Latina. Cierra el domingo la exhibición de Plum!

 Esta nueva edición del ciclo audiovisual cuenta con la organización de la Dirección de Desarrollo Cultural, perteneciente a la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, y el equipo de Cine Móvil Catamarca.

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