Una colección de joyas inspirada en los viñedos y la identidad catamarqueña sorprende en la Fiesta del Poncho

La principal novedad de este año es una línea inspirada en el universo vitivinícola, integrada por aros, anillos, pulseras y colgantes con delicadas hojas de vid, creadas especialmente para bodegas de la región. “Realicé colecciones para bodegas de Mendoza y Salta y aquí en la Fiesta del Poncho hablé con las bodegas catamarqueñas Andreatta, de Catamarca Capital, y Yokavil, de Santa María, para llevar la identidad del vino local a la joyería de autor”, explicó el artesano.

La propuesta se completa con piezas inspiradas en el patrimonio arqueológico y los paisajes de la provincia. Dibujos ancestrales de las culturas Aguada y Condorhuasi se convierten en motivos para joyas que buscan rescatar y difundir la riqueza cultural catamarqueña, mientras que una serie de anillos reproduce las texturas de Las Salinas, evocando los salares y las lagunas altoandinas.

Otra de las incorporaciones destacadas de esta edición es el uso de rodocrosita, piedra emblemática de Catamarca. Luego de visitar las Minas Capillitas, en Andalgalá, el artesano decidió sumar este mineral por primera vez a sus creaciones, dando origen a colgantes, aros, pulseras y anillos que ponen en valor uno de los recursos más representativos de la provincia.

“Soy originario de San Martín de los Andes y estoy radicado en La Viña, Catamarca desde 2020. Esta es mi segunda participación en la muestra artesanal de la Fiesta del Poncho. Mi trabajo nace de una idea muy simple que es la de usar la joyería como una forma de contar y transmitir cultura. Me inspiro en la naturaleza y en todo lo que identifica a Catamarca, porque creo que cada pieza puede reflejar un pedacito de este territorio y de su identidad”, explicó.

La colección propone un recorrido por los paisajes, la historia y las tradiciones de la provincia, demostrando cómo la joyería contemporánea puede convertirse en una expresión artística capaz de fortalecer la identidad local y proyectarla a través del diseño. Quienes deseen conocer estas y otras propuestas de la muestra artesanal podrán visitarla todos los días, de 14 a 23 horas, durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.