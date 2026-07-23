El cielo de Catamarca también se vive en el Poncho

Una propuesta novedosa y gratuita
Sociedad23 de julio de 2026Noelia AyalaNoelia Ayala

En medio del recorrido por la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, hay un espacio que invita a detenerse por unos minutos y mirar hacia arriba. Ubicado estratégicamente entre el Pabellón de Turismo y el Mercado Cultural, junto a la carpa del Paseo de Compras de Productos Catamarqueños (PCPC), el sector de Astro Exploración y Astroturismo fue emplazado para aprovechar la trayectoria del sol y de la luna durante las jornadas de la Fiesta, permitiendo combinar experiencias inmersivas con observaciones astronómicas en un mismo lugar.

La actividad, a la que se puede acceder de forma gratuita entre las 14 y las 23 , comienza dentro de un domo inmersivo, donde los visitantes se colocan lentes de realidad virtual para vivir una experiencia en tres dimensiones que los transporta al universo. A través de esta propuesta pueden recorrer paisajes astronómicos, descubrir fenómenos y comprender de manera interactiva, por qué Catamarca es uno de los destinos con mayor potencial para el desarrollo del astroturismo.

La experiencia continúa con observaciones a través de telescopios equipados para contemplar el sol y la luna, cuando las condiciones lo permiten. Cada observación está acompañada por explicaciones sencillas que acercan la astronomía al público y permiten comprender los fenómenos que pueden apreciarse desde los cielos catamarqueños.

La propuesta es desarrollada a través de un trabajo en conjunto por @astro_exploracion y el @observatorio_janaxpacha_huasi, que trabajan en la divulgación científica y la promoción del astroturismo como una alternativa para descubrir Catamarca desde otra perspectiva.

La respuesta del público durante los primeros días de la Fiesta fue uno de los aspectos destacados por Nahuel, integrante de Astro Exploración: "La gente se acerca con mucha curiosidad y ganas de vivir la experiencia. La propuesta tuvo muy buena aceptación, incluso en jornadas donde el clima no acompañó. Esperamos que en los próximos días mejoren las condiciones para realizar observaciones más completas aprovechando la ubicación estratégica del stand, pensada para seguir la trayectoria de los astros”.

“Catamarca tiene unos de los mejores cielos del país para la observación astronómica gracias a su baja contaminación lumínica y a las condiciones naturales que ofrece gran parte de su territorio, por eso queremos que quienes nos visitan puedan descubrir ese enorme potencial", expresó.

El espacio invita a despertar la curiosidad y comprender que el cielo también forma parte del patrimonio natural y turístico de Catamarca, donde cada observación y cada recorrido virtual se transforman en una oportunidad para descubrir un nuevo motivo para visitar la provincia.

Con una propuesta que combina tecnología, ciencia y turismo, Astro Exploración y Astroturismo suman una nueva experiencia al recorrido del Poncho, invitando a los visitantes a descubrir que en Catamarca, el viaje también comienza mirando hacia el cielo.

Te puede interesar
Manualidades (7)

Poncho 2026: El Espacio de Manualidades invita a descubrir la creatividad detrás de cada pieza

Noelia Ayala
Sociedad23 de julio de 2026
Entre los pabellones de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho hay un espacio donde cada objeto tiene una historia para contar. En el renovado Espacio de Manualidades, decenas de emprendedores de Catamarca y de distintos puntos del país comparten con el público el fruto de su creatividad, el trabajo artesanal y las horas dedicadas a transformar materiales simples en piezas únicas.
Pab Tur Ruta del Telar-23

Miércoles 22 de julio en el Poncho: folklore en El Patio, caminata coplera y actividades para disfrutar en familia

Noelia Ayala
Sociedad21 de julio de 2026
La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho continúa desplegando una variada programación artística, cultural y turística en cada uno de sus espacios. El miércoles 22 de julio el público podrá disfrutar de espectáculos de música y danza, propuestas gastronómicas, experiencias turísticas y producciones audiovisuales que reflejan la riqueza cultural de Catamarca.
Cruzando el charco (1)

El rock desafió al frío y fue protagonista de una nueva jornada en El Patio

Noelia Ayala
Sociedad21 de julio de 2026
La jornada del martes 21 de julio tuvo al rock como gran protagonista en el escenario de El Patio de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.  A pesar de la baja temperatura y la llovizna que acompañaron gran parte de la tarde, el público se acercó al Predio Ferial para disfrutar de las exposiciones en los distintos pabellones y de una programación que reunió a destacadas bandas locales y culminó con la presentación de la reconocida banda platense Cruzando el Charco.
Lo más visto
Manualidades (7)

Poncho 2026: El Espacio de Manualidades invita a descubrir la creatividad detrás de cada pieza

Noelia Ayala
Sociedad23 de julio de 2026
Entre los pabellones de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho hay un espacio donde cada objeto tiene una historia para contar. En el renovado Espacio de Manualidades, decenas de emprendedores de Catamarca y de distintos puntos del país comparten con el público el fruto de su creatividad, el trabajo artesanal y las horas dedicadas a transformar materiales simples en piezas únicas.
Screenshot_20260724_095622_YouTube

El DESARRAIGO Y LA AMISTAD

Noelia Ayala
Columna Literaria24 de julio de 2026
Hay una letra de una canción que se llama “Hoy encontré un amigo”. El autor se llama Daniel Altamirano,  y sabía muy bien de que hablaba. Hablaba de amistad y desarraigo,  él era un mendocino parte del trio Los Altamirano. Eran los años 70 y esos temas sociales  estaban  muy latentes.
Boletín de noticias