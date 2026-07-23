El cielo de Catamarca también se vive en el Poncho

En medio del recorrido por la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, hay un espacio que invita a detenerse por unos minutos y mirar hacia arriba. Ubicado estratégicamente entre el Pabellón de Turismo y el Mercado Cultural, junto a la carpa del Paseo de Compras de Productos Catamarqueños (PCPC), el sector de Astro Exploración y Astroturismo fue emplazado para aprovechar la trayectoria del sol y de la luna durante las jornadas de la Fiesta, permitiendo combinar experiencias inmersivas con observaciones astronómicas en un mismo lugar.

La actividad, a la que se puede acceder de forma gratuita entre las 14 y las 23 , comienza dentro de un domo inmersivo, donde los visitantes se colocan lentes de realidad virtual para vivir una experiencia en tres dimensiones que los transporta al universo. A través de esta propuesta pueden recorrer paisajes astronómicos, descubrir fenómenos y comprender de manera interactiva, por qué Catamarca es uno de los destinos con mayor potencial para el desarrollo del astroturismo.

La experiencia continúa con observaciones a través de telescopios equipados para contemplar el sol y la luna, cuando las condiciones lo permiten. Cada observación está acompañada por explicaciones sencillas que acercan la astronomía al público y permiten comprender los fenómenos que pueden apreciarse desde los cielos catamarqueños.

La propuesta es desarrollada a través de un trabajo en conjunto por @astro_exploracion y el @observatorio_janaxpacha_huasi, que trabajan en la divulgación científica y la promoción del astroturismo como una alternativa para descubrir Catamarca desde otra perspectiva.

La respuesta del público durante los primeros días de la Fiesta fue uno de los aspectos destacados por Nahuel, integrante de Astro Exploración: "La gente se acerca con mucha curiosidad y ganas de vivir la experiencia. La propuesta tuvo muy buena aceptación, incluso en jornadas donde el clima no acompañó. Esperamos que en los próximos días mejoren las condiciones para realizar observaciones más completas aprovechando la ubicación estratégica del stand, pensada para seguir la trayectoria de los astros”.

“Catamarca tiene unos de los mejores cielos del país para la observación astronómica gracias a su baja contaminación lumínica y a las condiciones naturales que ofrece gran parte de su territorio, por eso queremos que quienes nos visitan puedan descubrir ese enorme potencial", expresó.

El espacio invita a despertar la curiosidad y comprender que el cielo también forma parte del patrimonio natural y turístico de Catamarca, donde cada observación y cada recorrido virtual se transforman en una oportunidad para descubrir un nuevo motivo para visitar la provincia.

Con una propuesta que combina tecnología, ciencia y turismo, Astro Exploración y Astroturismo suman una nueva experiencia al recorrido del Poncho, invitando a los visitantes a descubrir que en Catamarca, el viaje también comienza mirando hacia el cielo.