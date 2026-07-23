30 usuarios del Centro Terapéutico bailaron en el Poncho

En el escenario del Pabellón de Turismo, los usuarios tuvieron la oportunidad de plasmar todo lo aprendido en el Taller, que funciona desde hace tres años en el Centro Terapéutico, a cargo del Ministerio de Salud de la provincia, con el objetivo de brindar un espacio de expresión, aprendizaje e inclusión a través de nuestra danza tradicional.

El Taller está basado en la inclusión y el respeto por la individualidad de cada usuario. Cada propuesta se adapta a las capacidades, necesidades y tiempos de aprendizaje de cada uno, para que todos puedan participar activamente. Se trabaja la coordinación, equilibrio, memoria, orientación espacial y ritmo, a través del juego, la música y la danza.

Emilce Acevedo, a cargo del mismo, expresó que “más allá de aprender una coreografía, buscamos que cada encuentro fortalezca su autonomía, su autoestima y les permita expresarse con libertad, disfrutando de la experiencia de bailar”.

Los 30 usuarios del Centro Terapeútico que participaron lo hicieron con “muchísima emoción y compromiso. Con el paso del tiempo hemos visto avances muy significativos en su autoestima, en la seguridad al desenvolverse frente a otros y en el sentido de pertenencia al grupo. Cada ensayo es una oportunidad para superar miedos, fortalecer la autonomía y celebrar los logros, por más pequeños que sean”, remarcó Acevedo.